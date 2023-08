Alba in musica e balli folk ai piedi della Rocca: si celebra Ferragosto a Meldola

E' stata un'alba piena di musica e spensieratezza quella ai piedi della Rocca di Meldola. Una celebrazione del giorno di Ferragosto piena di allegria si è svolta a partire dalle 6.15 in compagnia dell'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. L'evento, promosso da Entroterre Festival, ha coinvolto il pubblico in un risveglio musicale accompagnato da una colazione a cura del Bar Dozza. Non solo musica: le note dell'orchestra ha infatti accompagnato i partecipanti in una serie di balli folk.