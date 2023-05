Sorpresa per chi faceva la spesa al centro commerciale: compare all'improvviso Al Bano

Un volto notissimo della musica italiana ospite nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Forlimpopoli. In molti, andando a fare la spesa al centro commerciale Le Fornaci (ex Bennet) di Forlimpopoli si sono imbattuti in modo inatteso con Al Bano intorno alle 18. Il cantante salentino, come è noto, ha anche una grande tenuta vinicola nella sua terra d'origine ed era presente alle Fornaci, invitato da Conad, per presentare le sue nuove produzioni in campo enologico e per consegnare bottiglie autografate. Data la notorietà del personaggio in tanti, in pochi minuti, hanno finito per assieparsi al palco allestito nella galleria commerciale per salutare Albano Carrisi.