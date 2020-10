Alberature e aree pubbliche: un convegno per discutere le nuove strategie di rigenerazione urbana

Il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospita giovedì 22 ottobre dalle ore 10 alle ore 13, il convegno dal titolo "Alberatura del paesaggio e rigenerazione urbana".

Il convegno multidisciplinare approfondirà il tema della progettazione degli spazi pubblici, rivolgendosi a pubblici amministratori, tecnici e professionisti e proponendo soluzioni per il recupero e la riqualificazione degli spazi urbani orientati al contrasto degli effetti del cambiamento climatico.

Verrà trasmesso un modo di pensare, una visione del mondo, un modello a cui ispirarsi negli interventi di recupero e di riqualificazione della città. Un modello in cui gli interventi urbani devono armonizzarsi con la natura reintroducendola nella città, non come una semplice etichetta o un elemento estetico, ma come un fine, un obiettivo concreto cui tendere e che dovrebbe orientare tutti gli interventi sullo spazio pubblico.

L'obiettivo finale è quello di realizzare spazi pubblici che tornino ad essere agorà, luoghi di incontro, discussione e confronto. Spazi che devono essere riconquistati per assicurare sviluppo sociale, culturale e democratico.