Alberi caduti e ripristino della viabilità, nel weekend 32 interventi dei Vigili del fuoco

Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 gennaio gli interventi svolti dal Comando Vigili del Fuoco di Forli-Cesena nell'intero territorio provinciale riconducibili al maltempo sono stati 32. Nello specifico, le squadre Vigili del Fuoco hanno effettuato: 18 interventi per alberi e rami caduti che ostruivano parzialmente o totalmente la circolazione stradale. Le squadre hanno poi ripristinato la viabilità e le condizioni di sicurezza per il traffico (6 Cesena, 1 Savignano sul Rubicone, 2 Bagno di Romagna, 1 Forlì, 1 Predappio, 2 Gatteo, 1 Castrocaro Terme, 2 Borghi, 1 Longiano, 1 Mercato Sataceno)

Sei interventi per la rimozioni di parti pericolanti e pali danneggiati dal vento, tre interventi per ripristino della sede stradale, quattro interventi per assistenza ad automobilisti in difficoltà, di cui uno per un autoarticolato in difficoltà sul Passo dei Mandrioli soccorso dalla squadra del distaccamento di Bagno di Romanga ed una del Comando Provincia le di Arezzo. Uno per allagamenti e danni da acqua.