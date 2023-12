Alberi caduti e tetti danneggiati dal vento: i pompieri di Forli intervengono in Umbria

Dalla mattina di sabato una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena, sta operando nella provincia di Perugia, in supporto ai colleghi, a seguito del vento forte che ha colpito nella notte. La squadra è intervenuta in assetto eventi climatici per fronteggiare interventi legati ad alberi e rami caduti ma anche per mettere in sicurezza tetti danneggiati. Sono 7 le unità dei Vigili del Fuoco del comando forlivese che stanno operando anche con una piattaforma aerea.