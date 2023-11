I grandi pini di via Piancastelli classificati a propensione di cedimento: in primavera si deciderà sul loro destino

Si dovrà aspettare fino alla primavera 2024 per un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di via Piancastelli, la traversa di viale Roma di fronte al comando dei Vigili del Fuoco che rappresenta l'arteria principale del cosiddetto quartiere della “Baia del re”, un'area la cui edificazione è partita negli anni '40. Il problema principale sono le ormai grandissime alberature di pino, circa 36, che sono state “tutte classificate in classe C, vale a dire con instabilità e propensione al cedimento”, spiega l'assessore al Verde Giuseppe Petetta.

I pini, con età circa di 70-80 anni, rendono ormai fortemente irregolare il fondo stradale, in alcuni casi sono addossati alle recinzioni private e rendono non fruibili i marciapiedi. “L'11 luglio abbiamo provveduto alla rimozione di piccoli pezzi di asfalto per una perizia statica sulla reazione degli apparati radicali affioranti. La valutazione servirà ai tecnici per decidere la tipologia di riqualificazione della strada”, continua Petetta.

I pini - considerato con propensione al cedimento, il fatto che vengono considerati a fine vita e che la strada ha bisogno di una riqualificazione totale - sono a forte rischio di taglio, anche se per ora niente è deciso. Il Comune ha in programma di fissare un incontro con il quartiere Ronco e i cittadini della strada per indicare il destino ultimo dei pini. Alcuni di questi, circa 4-5, negli ultimi mesi, sono stati già tagliati: si tratta di quelli già classificati in categoria D, dove il rischio crollo è impellente, o perché erano eccessivamente pendenti sulle proprietà private.

A protestare per l'abbandono dall'estate dei cantieri transennati dove è stato rimosso l'asfalto sono stati alcuni cittadini, che hanno appeso alle transenne manichini e altri oggetto. A farsi portavoce della protesta è stata Elisa Massa, consigliera comunale Pd, con un question time nel consiglio comunale di lunedì pomeriggio presentato dal gruppo Pd: “Il 6 novembre scorso in via Piancastelli sonosorte “installazioni artistiche” di protesta con tanto di manichini, cartelli e panni stesi sulle transenne. Tali transenne sono lungo la via Piancastelli fin da gennaio, costringono il senso alternato alle auto e impediscono la fruibilità del marciapiede ai pedoni. In data 7 novembre i cartelli di protesta e le restanti installazioni sono state prontamente rimosse, ma permangono i motivi della insicurezza stradale”.

Sulla questione Petetta ha replicato che “la settimana scorsa è stato ripristinato l'asfalto mancante e tolte le transenne”. Tuttavia per Massa “la situazione degli alberi è molto precaria e l'intervento è lento, accelerato solo dalla protesta dei residenti per richiamare l'attenzione sulla situazione indecorosa attuale”.