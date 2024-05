Albero crolla all'improvviso sul sentiero fluviale e sfiora una donna che passeggiava

La paura si è materializzata proprio dietro le sue spalle, mentre camminava in massima tranquillità lungo l'argine del fiume Montone, il sentiero che costeggia il parco urbano. E' quanto capitato ad una signora forlivese che, pochi istanti dopo essere passata, domenica pomeriggio intorno alle 16.30 ha sentito un grande schianto in terra, e sentendosi sfiorare dalle frasche da dietro si è gettata d'istinto in avanti, ferendosi lievemente. Dietro di lei un albero è crollato al suolo senza alcun apparente motivo.ù

“In quel momento non c'era vento, il tempo era bello e sul sentiero "Anzani" c'era un via vai di persone, poco prima e dopo di me bambini in passeggino e in triciclo”, spiega la malcapitata. Pochi attimi dopo il suo passaggio l'albero, che si trova sul lato della riva del fiume, è crollato perpendicolarmente al sentiero, all'altezza dell'accesso con la sbarra dalla strada che da viale Salinatore scende nel parcheggio dell'Argine. Tanta la paura per la donna: “Poteva succedere un fattaccio”. Vuoi per lo spavento, vuoi per il frastuono improvviso dietro, la signora è stata sbalzata in avanti ed è caduta ferendosi lievemente mani e ginocchia.

Dell'accaduto è stata informata anche la Polizia Locale, che è intervenuta con una pattuglia e ha verbalizzato l'accaduto, con l'improvviso crollo di buona parte dell'albero. Da capire esattamente cosa possa essere successo, dal momento che la pianta non pareva dare segni di instabilità, né era sottoposta a sollecitazioni naturali, come il vento, o umane, come dei lavori in corso nei paraggi sull'argine. Oltre alla segnalazione alle forze dell'ordine, la malcapitata spiega di valutare anche un esposto.