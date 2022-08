Le raffiche di vento spezzano un albero che crolla in strada: paura in viale dell'Appennino

La buona notizia è che non ci sono feriti. Paura nel bel mezzo del temporale che ha attraversato la città in viale dell'Appennino, a Ca'Ossi, dove un albero è crollato, occupando l'intera carreggiata. Il fatto è avvenuto in corrispondenza dell'incrocio con via Ribolle. Ma fortunatamente l'arbusto non ha colpito auto o passanti. Anche il Forlivese giovedì mattina non è stato risparmiato dall'esteso fronte temporalesco formatosi nel cuore del Mar Tirreno e che ha causato danni e morti in Toscana. Il fronte ha valicato l'Appennino, arrivando in forma più "attenuata" anche in Romagna.

Il rovescio temporalesco è stato accompagnato da raffiche di vento, che, localmente, hanno superato i 70 chilometri orari. I colpi di vento hanno spezzato l'albero che costeggia la corsia monte di viale dell'Appennino, davanti all'ex "Bar Rio", precipitando sull'asfalto. Fortunatamente nessun mezzo era in transito in quel momento. Rami spezzati sono stati segnalati anche in via Ravegnana.