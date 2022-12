Al Parco Urbano l'albero di Sara si veste a festa: "Amava il Natale, addobbiamolo insieme"

C'è un albero speciale al Parco Urbano. Quello in memoria di Sara Pedri, la giovane ginecologa scomparsa il 4 marzo del 2021 nei pressi di Cles, in Val di Non. Un Liquidambar, le cui foglie assumono sfumature rosse come i capelli Sara. Quell'albero ora sente i segni dell'inverno, ma ha un'anima. E così per il Natale si veste a festa, perchè, ricorda la sorella Emanuela Pedri sui social, "Sara amava il Natale come lo amo io e tutta la famiglia".

"Nonostante per lavoro non riuscisse sempre a festeggiare con noi, non si dimenticava mai di addobbare il suo alberello condividendolo a distanza con video e foto", ricorda Emanuela. Così ecco l'idea: "Abbiamo pensato di invitare le persone che riescono a raggiungere il giardino di Sara per abbellire liberamente l'albero, utilizzando addobbi natalizi. Farà molto piacere a Sara ma anche a noi".

Nei giorni scorsi, per "rompere il ghiaccio", "abbiamo già iniziato ad allestirlo e grazie a voi non vediamo l'ora di vederlo finito. Sarà di certo una grande emozione". Quell'albero viene quotidianamente curato da Mirella, la mamma di Sara. "Piantare un albero - aveva affermato in occasione della cerimonia inaugurale - significa amare la vita, amare la natura, amare l'infinito come hai amato tu, Sara". Ora ci sono delle palline, una particolarmente significativa, che vede Sara insieme alla sua famiglia festeggiare il Natale.