Ritorna l' "albero della sicurezza" contro gli infortuni sul lavoro

“Sarà inaugurato il prossimo 19 dicembre l’Albero della Sicurezza realizzato dalla Sede Anmil di Forlì-Cesena grazie al sindaco del Comune di Forlì che ha voluto aderire all’iniziativa per dare un segnale di attenzione anche durante le festività natalizie verso un tema che riguarda tutti i cittadini e per questo siamo grati a quanti ci hanno voluto aiutare a realizzare questo piccolo omaggio a tutte le vittime del lavoro”, è quanto dice il presidente territoriale Anmil Vincenzo Liotti.

Dopo l’iniziativa dello scorso anno di sensibilizzazione contro gli infortuni sul lavoro, dal titolo “Un albero per la sicurezza”, nata dalla creatività dell’artista Francesco Sbolzani, che ha donato l’idea progettuale alla Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito”, quest’anno è stata riproposta raccogliendo la disponibilità di oltre 50 amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione le piazze per allestire gli alberi. Secondo gli ultimi Open Data INAIL, nei soli primi nove mesi del 2023 in Italia sono stati denunciati 430.829 infortuni sul lavoro e 761 incidenti mortali.

“L’allestimento di questi alberi – spiega il Presidente dell’Anmil – è stato possibile grazie all’impegno di chi si è ritrovato vittima del lavoro e svolge nell’associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro un volontariato attivo a sostegno di famiglie che spesso non sanno cosa fare davanti ad un dramma che non avrebbero voluto conoscere, offrendo vicinanza e supporto concreto per affrontare il futuro, organizzando iniziative come questa, sensibilizzando le istituzioni di tutti i territori ma anche mettendo a disposizione le proprie storie incontrando studenti e lavoratori nelle scuole o nelle aziende”. L'mpresa edile Biguzzi Vanni ha curato l’allestimento dell’albero formato da caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere.