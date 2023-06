Alea ambiente al lavoro per il ripristino del decoro: continua la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti

Trascorso un mese dall’evento alluvionale che ha interessato il territorio forlivese, prosegue in una nuova fase l’impegno di Alea Ambiente per gestire l’enorme quantitativo di rifiuti prodotti (oltre 20mila tonnellate, circa il doppio di quanto gestito annualmente nell’intero bacino) e per ripristinare il prima possibile la pulizia e il decoro del territorio. In particolare, i cittadini possono nuovamente conferire i propri rifiuti ingombranti, RAEE e gli altri materiali riciclabili presso gli 11 ecocentri del territorio, tutti tornati regolarmente operativi nei consueti orari di apertura; oppure, anche attraverso il ritiro a domicilio, eccezionalmente gratuito, da richiedere telefonicamente al numero verde 800.68.98.98 (attivo dal lunedì al venerdì non festivo dalle 8,30 alle 18 e il sabato non festivo dalle 8,30 alle 13).

Nelle zone alluvionate prosegue la rimozione dei rifiuti (ingombranti, RAEE e secco non riciclabile), con i mezzi di Alea Ambiente che continueranno ad essere a disposizione del territorio danneggiato. In questo caso i cittadini possono indicare dove espongono i rifiuti al numero verde 800.68.98.98 (attivo dal lunedì al venerdì non festivo dalle 8,30 alle 18 e il sabato non festivo dalle 8,30 alle 13), così da agevolare ed efficientare l’organizzazione del servizio ed ottenere una risposta più celere da parte della società. Per i rifiuti domestici è ripartito inoltre il servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio, ad esclusione delle aree non ancora raggiungibili dai mezzi operativi, dove sono stati predisposti al momento 25 EcoPunti per il conferimento di carta, plastica e umido, ma dove è possibile esporre anche il rifiuto secco indifferenziato, nei giorni previsti da EcoCalendario e all’interno del proprio contenitore porta a porta dedicato. La società è sempre a disposizione degli utenti che desiderino, per maggiore praticità, richiedere un contenitore di capacità inferiore; a tal proposito è possibile contattare il numero verde (800.68.98.98).

Si ricorda che nei comuni di Modigliana e Rocca San Casciano, per una migliore gestione della raccolta porta a porta, il calendario è stato temporaneamente unificato tra centro storico e cintura urbana, tenendo valido quest’ultimo. Queste quindi le giornate di raccolta: Modigliana: martedì umido e secco (quest’ultimo con cadenza quindicinale a partire dal prossimo 27 giugno); mercoledì carta; giovedì plastica; venerdì umido e vegetale. Rocca San Casciano: lunedì umido e carta; martedì secco (con cadenza quindicinale a partire dal prossimo 20 giugno); giovedì umido e vegetale; venerdì plastica. Alea Ambiente chiede ai cittadini di collaborare al rispetto dei corretti conferimenti e delle regole di decoro urbano. A tal proposito, si ricorda che i cestini stradali sono dedicati ai rifiuti di piccole dimensioni e da passeggio, così come le campane del vetro dislocate sul territorio servono esclusivamente per la raccolta differenziata di oggetti come bottiglie e barattoli in vetro.