Alea Ambiente: "Limitare l'utilizzo degli sportelli per prevenire la diffusione del covid-19"

In riferimento alle buone prassi per la prevenzione del contagio da Covid-19, per tutelare la salute degli utenti e dei propri operatori, Alea Ambiente invita i cittadini "a recarsi agli sportelli dei Punti Alea solamente in caso di attività improrogabili, oltre che nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti". "Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina e dei gel igienizzanti per le mani presenti negli sportelli, e che l’ingresso sarà contingentato per il rispetto del distanziamento fisico", evidenzia Alea.

In particolare, gli utenti sono invitati a rivolgersi agli sportelli principalmente per pratiche di nuove attivazioni e/o cessazioni di contratti, ritiro, sostituzione e riconsegna contenitori e per tutte le attività che non possano essere differite. Per ulteriori informazioni o dettagli, è possibile consultare la sezione FAQ - Domande frequenti sul sito internet della società.

Per qualsiasi altra esigenza, Alea Ambiente invita a contattare gli uffici tramite centralino telefonico: Numero Verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso) e telefono 0543.784700 (da cellulari) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18 e il sabato mattina dalle 8:30 alle 13 (esclusi i festivi); email info@alea-ambiente.it; app Alea Ambiente; e sito www.alea-ambiente.it attraverso i quali la società si impegna a garantire la necessaria assistenza e i servizi richiesti dai cittadini, confidando nella massima collaborazione da parte degli utenti.