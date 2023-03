Alea Ambiente, nomina al vertice. Presentato il nuovo direttore generale della società di gestione dei rifiuti

È Gianluca Tapparini il nuovo direttore di Alea Ambiente. La nomina è stata ufficializzata dopo la riunione del Coordinamento soci. Già direttore tecnico da novembre 2022 della società in house di gestione dei rifiuti di 13 comuni della Romagna forlivese, Tapparini, 51 anni di origine toscana, assume dunque la guida di Alea, andando a ricoprire un ruolo rimasto vacante per molti mesi dopo la rinuncia del precedente direttore generale, Angelo Erbacci.

“Sono molto soddisfatta dell’esito della selezione – ha detto Simona Buda, presidente di Alea Ambiente – dato che ho avuto modo di conoscere e collaborare con il dottor Tapparini in questi mesi. Ha dimostrato grandi competenze manageriali, grazie alle esperienze maturate in aziende del settore dei servizi ambientali e sono certa che saprà condurre il nuovo incarico con determinazione e professionalità”. Dopo la formalizzazione dell’incarico nel Consiglio di amministrazione previsto per la prossima settimana, il neo direttore entrerà in carica dai primi giorni di aprile.

“A nome del Coordinamento soci mi congratulo con il dottor Tapparini, con il quale è già partito un confronto periodico su tutti gli aspetti del servizio – ha detto Filippo Santolini, presidente del Coordinamento soci – che potremo rafforzare nei prossimi mesi per rendere la società sempre più strutturata professionalmente e per permettere al nostro territorio di continuare a essere all’avanguardia nella gestione dei rifiuti, con un servizio in continuo miglioramento”.

Resta invece da sciogliere il nodo delle dimissioni del vicepresidente Mario Corsi a meno di due mesi dalla nomina. Membro indicato nel cda dai Comuni soci, delegato di un’importante azienda del territorio e con una lunga esperienza manageriale e ruoli all’interno di Confindustria, Corsi ha formalizzato le dimissioni ai primi di marzo, dopo quelle dei consiglieri Daniele Carloni e Enrico Pieri nel mese di dicembre.