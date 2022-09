Alea Ambiente sposa "Puliamo il mondo" e si attiva in 13 comuni del Forlivese

In occasione del trentennale di “Puliamo il mondo”, manifestazione italiana promossa da Legambiente e ispirata all’internazionale “Clean Up the World”, Alea Ambiente, insieme ai 13 Comuni soci del territorio forlivese, aderisce all’iniziativa, condividendone i principi di responsabilità e di collaborazione nel nome dell’ambiente e della sua tutela. Con l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto e alla pulizia del territorio attraverso la creazione di momenti di educazione e di favorire un cambiamento negli atteggiamenti dell’uomo verso l’ambiente, saranno organizzate iniziative specifiche che coinvolgeranno privati cittadini, associazioni e istituti scolastici.

Alea Ambiente stessa, inoltre, a partire dal mese di ottobre darà vita ad un nuovo progetto che si propone di aggregare e creare occasioni di incontro, raccolta e confronto tra i cittadini, unendo il piacere di stare all’aria aperta. L’iniziativa verrà replicata in diversi Comuni del bacino, creando una sorta di manifestazione itinerante.

"’Puliamo il mondo’ - afferma Filippo Santolini, presidente del coordinamento soci di Alea Ambiente - è l’esempio di una modalità di successo per riconnettere il territorio con i suoi abitanti che, grazie all’adozione di comportamenti virtuosi, possono mettere in atto piccoli gesti in grado di dare grandi risultati. La comunità, in questo senso, ha un ruolo esemplare d’ispirazione nella diffusione di un’educazione civica al rispetto e all’amore per il proprio territorio e l’intero pianeta. Un ringraziamento particolare va a Legambiente per l’impegno profuso sul territorio".