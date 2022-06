Alea candida al Pnrr la costruzione di un biodigestore per il rifiuto umido

Punta su un biodigestore il Comune di Forlì per "sfruttare" la percentuale di umido dei propri rifiuti urbani, che ha raggiunto l'80%. Il progetto, come quello per trasbordare i rifiuti dai camioncini piccoli a quelli grandi, è stato candidato al Pnrr tramite Alea Ambiente, la società in house che gestisce la raccolta, spiega lunedì pomeriggio in consiglio comunale l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani, rispondendo a un question time del Movimento 5 Stelle su una possibile diminuzione della tariffa data l'aumento dei prezzi delle materie primi che vende. La raccolta differenziata porta a porta è "molto buona", argomenta l'assessore, e così i rifiuti sono un vantaggio economico per Alea che può venderli. "Ultimamente però il mercato si era fermato" per lo stop della Cina alle plastiche italiane. "Si deve capire dove va", anche perché, precisa, servono strutture aziendali per utilizzare i rifiuti che nessuno vuole vicino a sè. "Da tre anni le tariffe non aumentano", conclude dando la disponibilità ad approfondire l'argomento in commissione. (fonte Dire)