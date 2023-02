Alea, ecco i due nuovi membri del consiglio di amministrazione: "Pronti per rispondere al meglio agli obiettivi della comunità"

L’assemblea dei soci di Alea Ambiente ha nominato i due nuovi membri del Consiglio di amministrazione della società inhouse providing di gestione dei rifiuti di 13 comuni della Romagna forlivese, in sostituzione dei dimissionari Daniele Carloni ed Enrico Pieri. Nel ruolo di Consigliera c'è la professoressa Anna Vallicelli, indicata dal Comune di Forlì, per più di vent’anni ex amministratore di alcuni comuni del forlivese; mentre com vicepresidente Mario Corsi, indicato dagli altri comuni soci, amministratore delegato di un’importante azienda del territorio con lunga esperienza manageriale e con ruoli in Confindustria.

I due affiancheranno la presidente Simona Buda fino al termine del mandato a luglio 2025. "Con la nomina effettuata dai comuni soci di Alea Ambiente si è riusciti ad assegnare alla società di gestione la governance per rispondere al meglio agli obiettivi della comunità”, afferma Filippo Santolini, presidente del Coordinamento soci Alea Ambiente. “Ringraziamo per il loro impegno in Alea e l’attività svolta in questi anni Daniele Carloni e Enrico Pieri”, aggiunge il Coordinamento soci di Alea Ambiente. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nei prossimi giorni per affrontare da subito i progetti di sviluppo e per tracciare le linee di attività del prossimo periodo, a partire da nuove iniziative di sensibilizzazione sul territorio.