Alea, il bilancio del vice-sindaco: "Difendendo un bene pubblico nell'ultimo anno l'abbiamo migliorata"

Alea promossa dal vice-sindaco Daniele Mezzacapo, che solo poco più di un anno fa si trovava su posizioni molto critiche. Tracciando un bilancio su Facebook, il vicesindaco spiega che "il giudizio su Alea prima delle elezioni era pessimo, per la qualità del servizio che l'azienda stava erogando, per l'incognita delle tariffe, per le modalità di gestione. La situazione che ci era stata lasciata in eredità era veramente critica e, fin dai primi giorni del nostro mandato, abbiamo dedicato massimo impegno per uscire da quel pasticcio fatto di rifiuti mal gestiti e di un'organizzazione non adeguata".

Ed ancora: "La nostra non era una posizione ideologica ma concreta e la via che abbiamo intrapreso è stata quella di lavorare per migliorare. Abbiamo lavorato in silenzio perché Alea è una società pubblica e noi siamo i primi a voler tutelare il patrimonio cittadino. Criticarla apertamente nel corso di quest'anno sarebbe stato irresponsabile e dannoso per tutti noi forlivesi. Per questo motivo ci siamo rimboccati le maniche. Alla base della svolta, oltre ai nuovi indirizzi assegnati da questa Amministrazione comunale, c'è stato il cambio nei ruoli al vertice di Alea e una nuova programmazione volta a tendere una mano nei confronti dei cittadini".

Ed ora, per Mezzacapo, "dopo un anno, i numeri dicono che qualcosa è cambiato e che la situazione è migliorata in modo evidente". Il vicesindaco elenca i benefici: "Il Comune di Forlì ora risparmia, con Alea, 2.736.338 euro tra costi di gestione della TARI e costo delle passività degli insoluti. Abbiamo tagliato circa 2 milioni di euro di servizi esternalizzati (ex gestore Contarina) e abbattuto i costi del lavoro (mediazione interinale)". Quindi: "La raccolta differenziata finalmente, ha raggiunto quote percentuali significative. Abbiamo migliorato e stiamo tuttora migliorando il costo del servizio sulle imprese: rimane ancora tanto da fare ma la volontà non ci manca. Abbiamo aumentato i chilometri di spazzamento delle nostre strade cittadine mantenendole pulite e decorose. Le bollette per gli utenti hanno avuto costi contenuti e, in molti casi, più bassi. Il servizio è generalmente migliorato anche se il nostro obiettivo è puntare alla massima qualità".

Ed infine: "Grazie al controllo sono stati scoperti centinaia di evasori che si avvalevano del servizi dei rifiuti senza mai aver sborsato un euro. Il recupero dell'evasione non si quantifica solo in termini economici ma anche in 300 tonnellate di rifiuti. Grazie a controlli e fototrappole abbiamo scovato e multato centinaia di furbetti che apparentemente vanificavano il buon lavoro fatto da tutti noi cittadini. Non dimentichiamoci lo straordinario impegno profuso nel periodo Covid durante il quale il gestore ha sanificato quotidianamente ogni singolo quartiere e ha collaborato a distribuire gratuitamente le mascherine ad ogni famiglia forlivese".

Ed infine: "Continuano a non piacermi le distese di bidoni sulle strade e vorrei trovare una soluzione anche a questo, così come vorrei migliorare la gestione dei cestini. Un anno fa dicevo “Alea così non va”, oggi posso dirvi che nonostante rimanga una sorvegliata speciale, le cose vanno molto meglio. Penso che sia sotto gli occhi di tutti il cambiamento avvenuto, ma questo è solo l'inizio. Con il nostro lavoro abbiamo dimostrato che con impegno e dedizione si possono raggiungere risultati importanti anche in un solo anno. Ora la nostra priorità è ridurre il costo delle bollette".