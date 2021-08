Alea, il sindaco Garavini: "Bollette in calo, ma non si vede. Ci scusiamo coi cittadini per la scarsa chiarezza"

"In questi giorni è arrivata nelle case la bolletta di Alea. Questa bolletta ha creato un certo scompiglio perché non è di facile lettura"

"In questi giorni è arrivata nelle case la bolletta di Alea. Questa bolletta ha creato un certo scompiglio perché non è di facile lettura e ha dato adito ad alcune interpretazioni errate. Per prima cosa ci teniamo a dire - dichiarano il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini e l’assessore all’ambiente Gianmatteo Peperoni - che i Sindaci, che fanno parte dell’Assemblea soci di Alea, si sono impegnati fortemente sia nel 2020 che nel 2021 per contenere i costi del servizio per i cittadini ed agevolare ove possibile le aziende colpite dalla crisi del Covid. Purtroppo la modalità di bollettazione non ha fatto emergere questo sforzo, e di questo ci scusiamo con tutti i cittadini. ci impegneremo perché questa situazione non succeda piu’ in futuro.”

Come è stato spiegato da ForlìToday, la bolletta nasconde la diminuzione di costo che c’è stata nel 2021 perché contiene sia importi del 2020 che del 2021. Per poterla leggere correttamente bisogna confrontare la prima riga con la sesta. La prima riga è il totale dovuto nel 2020 (senza conguaglio) La sesta riga è il totale dovuto nel 2021 (non è un acconto, è il totale senza conguaglio che, se dovuto, si pagherà nel 2022) Confrontando queste due righe si nota la diminuzione di costo che è in media del 6,5%. Al totale del 2021 è aggiunto il conguaglio del 2020, più IVA e TEFA e questo è l’importo finale in bolletta.

“Purtroppo – ribadiscono Sindaco e Assessore - la bolletta è poco chiara ed è più che comprensibile che molti non abbiano rilevato la diminuzione dei costi, e che anzi abbiano avuto l’impressione di un aumento anche su base annuale. Così in realtà non è stato. Rinnovando quindi le scuse per le modalità di comunicazione della bolletta, ribadiamo l’impegno non solo a migliorare il servizio ma anche a continuare a contenerne i costi per il futuro, rendendolo adeguatamente evidente”.