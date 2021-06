Alea, le edicole distribuiranno gli EcoCalendari del 2022: "Un’occasione importante"

Il coordinamento soci di Alea Ambiente h approvato una collaborazione con le edicole, che saranno incaricate di distribuire gli EcoCalendari della raccolta porta a porta del 2022. "Ho appreso con grande piacere dalla fonte ufficiale, che Alea Ambiente e i Comuni soci, hanno accolto la mia proposta di collaborazione con le edicole del territorio, che comprende tutti i Comuni del comprensorio - sono le parole di Marinella Portolani, presidente del Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai -. Ringrazio Alea Ambiente e i Comuni soci per la possibilità e il servizio offerto ai cittadini e la considerazione manifestata rispetto alle edicole".

"Come presidente dello Snag da tanti anni mi batto per la mia categoria, le edicole che rappresento e di cui faccio parte - conclude Portolani -. Credo fermamente nell’importanza del ruolo delle edicole per il territorio, siamo un punto di riferimento per tutti i cittadini, raggiungibile da tutti e dislocate nelle zone nevralgiche del territorio. Il progetto di collaborazione da me presentato è un’occasione importante per il territorio e le edicole e un ottimo servizio per l’utenza che può contare su ampi orari di turnazione omogenea".