Alessandra Ascari Raccagni è la nuova presidente del Lions Club Forlì

Il Lions Club Forlì Host ha iniziato le attività dell'anno sociale 2023-2024 con il tradizionale “passaggio di consegne” assegnando il ruolo di presidente a Alessandra Ascari Raccagni, che sarà affiancata da un Consiglio direttivo composto da Luciano Valentini, Andrea Mariotti, Ivo Bassi, Andrea Bassi, Mariella Strano, Fiorella Maria Mangione, Camilla Sangiovanni, Giancarlo Giusti, Stefania Milanesi, Caterina Rondelli, nonché Giulia Margotti in quanto Past President. In qualità di revisore dei conti sono stati nominati Nicola Maria Baccarini, Aurelio Cicognani e Luca Dal Prato, mentre Aurelio Viscuso ha il compito di seguire il Leo Club Forlì e Gabriele Zelli è l'addetto stampa.

L'associazione Lions Club Forlì Host, con oltre 100 soci, è tra i Club più numerosi d'Italia e d'Europa. Nei mesi scorsi, aderendo al motto Lions “We Serve”, il sodalizio si è messo a disposizione della popolazione forlivese colpita dalla devastante alluvione di maggio, sia con la presenza costante nei punti di coordinamento dei volontari, in particolare presso il Palazzetto di Villa Romiti, sia con importanti contributi economici consegnati direttamente a realtà cittadine danneggiate dall'inondazione.

La nuova presidente e il consiglio direttivo, nel consueto spirito di amicizia e servizio, ribadiscono la volontà di continuare in questa direzione e nel contempo intendono sostenere le attività che caratterizzano il Lions International, come la lotta contro la fame, la cecità, il diabete, il bullismo, la violenza sulle donne, nonché collaborare con progetti comunitari, tra cui l'assistenza alle persone più bisognose e la valorizzazione della storia e della cultura locale.

La famiglia di Alessandra Ascari Raccagni ha un lungo rapporto con il Lions Club Forlì Host da quando il padre Renato (1920 - 2008), parlamentare per due legislature nelle file Repubblicane e ai vertici della Cassa dei Risparmi di Forlì, ne diventò socio e poi presidente (1997-1998). Anche il fratello Antonio, già direttore dell'Unità Operativa di Dermatologia dell'Ospedale di Ravenna, fa parte del sodalizio. Alessandra Ascari Raccagni, sposata con Lucio, ha tre figli. Diplomata al Liceo Scientifico cittadino, si è laureata con lode in Economia e Commercio a Bologna e ha conseguito un master. Attualmente esercita la libera professione di commercialista e revisore con studio in città. Dal 2019 esercita il mandato di consigliere comunale e di presidente del principale organo collegiale amministrativo di Forlì.