Alessandro a 15 anni lotta contro un Sarcoma di Ewing, al via il ciclo di cure: scatta la gara di solidarietà

Da Forlì è partita una raccolta fondi in aiuto di Alessandro, un ragazzo di 15 anni che il 4 aprile scorso ha scoperto di avere un Sarcoma di Ewing e dovrà curarsi a Bologna. La campagna nata sulla piattaforma GoFundMe ha già ricevuto più di 260 donazioni. "Dopo la chemioterapia (ogni 14 giorni per 5 mesi saranno 12 cicli, ndr) - scrive - i dottori faranno una valutazione per un possibile intervento. Se non sarà possibile, faranno dei cicli di radioterapia mirata per poi rimuovere la massa e inserire una protesi. Infine continueranno con la chemioterapia per altri quattro mesi, sperando che il sarcoma non si ripresenti".

"Ci stiamo muovendo - continua - per avere altri consulti prima del possibile intervento, perché particolarmente delicato visto che si trova nel sacro: si può rischiare una paralisi". Alessandro spiega che il percorso durerà almeno un anno e che non vede l’ora di riprendere in mano la sua vita, tornando a scuola e scherzando con gli amici. Il 15enne sta combattendo con l'umore alto e fiducia, perché vuole ritornare alla sua amata vita, ritornare a scuola, uscire con gli amici, stare con la sua famiglia e ridere tutti assieme.

"Abitando a 93 chilometri dall’ospedale pediatrico Sant'Orsola di Bologna, i viaggi - prosegue - saranno tanti e un piccolo aiuto per affrontare spese di viaggio, alloggio pre-ricovero, farmaci e riabilitazione sarà necessario”. Il 7 luglio se non ci sono ritardi alla chemioterapia ci sara una prima valutazione di quanto si è ridotta la massa. Nel frattempo si sta valutando anche di prendere delle valutazioni in due centri più specializzati al mondo in sarcomi rari in America dove hanno protocolli aggiornati. Intanto la solidarietà non si è fatta attendere. Sono già stati raccolti infatti 3.800 euro nella campagna raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/spesa-viaggi-ospedale.