Alessandro, Domenico, Onofrio, Antonio e Marco: Bertinoro ricorda le vittime della strage della Mecnavi

Come avviene ogni anno, il Comune di Bertinoro ha ricordato le vittime della tragedia avvenuta a bordo della motonave Elisabetta Montanari il 13 marzo di trentacinque anni fa. In quella terribile occasione persero la vita tredici operai, tra cui cinque giovani bertinoresi: Alessandro Centioni, Domenico Lapolla, Onofrio Piegari, Antonio Sansovini e Marco Gaudenzi. Sabato si è svolta la commemorazione delle vittime e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti sul Lavoro, con messa alla Concattedrale di Bertinoro. Domenica mattina il sindaco Gessica Allegni ha partecipato al ricordo a Ravenna alla presenza del sindaco bizantino Michele De Pascale. Il momento di raccoglimento ha avuto luogo nello scalone del municipio in piazza del Popolo anche alla presenza del segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli.