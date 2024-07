Alessandro, fresco di diploma col massimo dei voti in Chimica all'Iti: "E' come una seconda lingua, rappresenta il linguaggio della natura"

Tra i centisti dell'Istituto Tecnico Industriale di Forlì c'è anche Alessandro Masotti, diplomatosi in "Chimica". Ma come si descrive il neo 'maturo'? "Per iniziare a rispondere non saprei se indirizzare tutto ciò in una chiave di lettura tecnica, scientifica, chimica, come ho imparato in questi magnifici cinque anni all'Iti, oppure in un tocco personale, il quale rappresenti la mia interezza ampiamente evoluta all'interno delle aule dell'istituto tecnico Guglielmo Marconi - premette -. Leggendo queste poche righe potreste pensare che io sia uno dei tanti frutti appena "sfornati" da una delle scuole più prestigiose di Forlì, nota proprio per questa sua caratteristica, ma fra gli oltre mille studenti è la propria esperienza, interpretazione, speranza, sogni e personalità a renderci unici. Nel mio tempo libero, oltre a divertirmi con i miei amici, svolgo con costanza molta attività fisica, ovvero pallavolo nella società "New Volley" e palestra, e mi dedico con passione al ruolo di regia nella compagnia teatrale dei "Geniattori" al Ronco, la quale occupa gran parte del mio tempo nell'ultimo periodo degli anni scolastici, ma da cui non mi sono mai tirato indietro, anzi, è sempre un onore per me essere parte integrante di un tale armonioso gruppo".

Perché ha scelto l'Itis?

"Rinomata in tutta Italia per l'ottima formazione che offre, una persona ambiziosa come il sottoscritto non poteva fare altro che scegliere questa scuola, oltre alla vastissima gamma di materie scientifiche che continuano ad affascinarmi. Siamo tutti consapevoli come all'età di un tredicenne o quattordicenne uscente dalle scuole medie sia praticamente impossibile sapere ciò che si vuole dalla propria vita e, di conseguenza, scegliere il proprio cammino può risultare un salto nel vuoto. A volte, però, bisogna buttarsi con ottimismo, e la mia esperienza all'Itis ne è la prova tangibile".

Soddisfatto di aver scelto Chimica?

"Fin dalla prima superiore chimica mi ha colpito profondamente per la sua capacità di descrivere il mondo, basti pensare come tutto ciò che ci circonda è e sempre sarà chimica. Dopo cinque anni ho consolidato e sempre ribadito che questa materia è interpretabile come una seconda lingua, alla pari dell'inglese: l'ammontare di informazioni riguardanti formule chimiche e reazioni non sono altro che il linguaggio della natura, attraverso le quali si può comprendere il "come" e il "perché" di moltissimi ambiti, e ho ancora molto da imparare. Nonostante ciò, devo ammettere che questa branca dell'ITIS mi ha fatto sudare parecchio, per la sua intrigante complessità. Solo con impegno e costanza, giorno dopo giorno, si può uscire con relativa tranquillità, assimilando e godendosi questo viaggio".

L'esperienza più bella svolta?

"La bellezza di questi anni della mia vita sarà ricordarli in futuro, a tutte le difficoltà superate e le imprese svolte, a tutti i compagni che mi hanno supportato e sopportato, alle varie interazioni e possibilità che la scuola può offrire. Se proprio devo sceglierne una, la gita a Budapest, dove si è alimentato il rapporto con le varie classi e professori. Queste esperienze hanno lasciato il segno dentro di me e mi hanno migliorato come persona".

Si è diplomato col massimo dei voti. Come ha vissuto i giorni della maturità?"

"Fin dall'inizio dell'anno, i professori ci hanno più e più volte consigliato di studiare costantemente, di non ridursi all'ultimo. Con questo e le mie solide basi delle elementari, medie e gli altri anni delle superiori, ho passato le giornate prima dell'esame di maturità in serenità".

Come è cambiato in questi cinque anni?

Riguardando l'Alessandro del passato, sono profondamente cambiato, evoluto in molti ambiti come consapevolezza, fiducia e pensiero critico, e, se posso permettermi di dirlo, maturato".

"Vuole rivolgere un saluto ai prof e compagni di classe?"

La stragrande maggioranza delle persone all'Iti, dai compagni di classe e coetanei a nuove conoscenze, mi hanno aiutato non solo nel mio cammino scolastico, ma anche a rendermi ciò che sono ora. Tutti i professori, con quelli che sembravano solo rimproveri e inutilità, alla fine, maturando, si sono rivelati fondamentali per il mio sviluppo e delle vere e proprie lezioni di vita. Un ringraziamento speciale per la professoressa Rizzo di italiano, per avermi "spremuto come un'arancia" e fatto capire le mie potenzialità e il professore Laghi di matematica, per la sua irrefrenabile capacità di farmi appassionare ad una materia come la sua.

Proseguirà il suo cammino di studi?

"Ho intenzione di frequentare l'università di Ingegneria Chimica a Bologna. Come ho sempre detto: "Un vero chimico sa sempre adattarsi ad ogni situazione!"".