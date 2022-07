Alessandro, maturo con lode allo Scientifico: "E' il coronamento di un percorso di crescita"

Con un bellissimo "100 e lode" ha terminato il suo ciclo al Liceo Scientifico di Forlì Alessandro Ronchi. Alessandro è "un ragazzo con una grande passione per le scienze. Le mie attività preferite sono uscire con gli amici, ascoltare musica e leggere". Completare il cammino delle superiori con la ciliegina della lode, racconta, "rappresenta il coronamento di un percorso di crescita, la conferma che questi cinque anni di studio hanno dato i loro frutti".

Cosa è stato per lei il Liceo Scientifico?

Il Liceo Scientifico mi ha permesso di comprendere appieno le mie inclinazioni e i miei interessi. In particolare, mi ha aiutato ad orientarmi verso un percorso universitario e lavorativo futuro legato alle scienze.

Come è stato il ritorno alla didattica in presenza dopo un lungo periodo di dad?

Ho vissuto il ritorno in presenza in modo estremamente positivo, in quanto mi ha permesso di riscoprire quegli aspetti della vita scolastica che con la Dad si erano persi o deteriorati. Parlo delle conversazioni tra compagni al cambio dell'ora, dei giri al bar, della possibilità di interagire di persona con i professori senza dover sedere davanti ad uno schermo e aprire il microfono per parlare.

Come ha vissuto i giorni della maturità?

Ho passato i giorni precedenti agli esami senza troppe preoccupazioni, cercando di prepararmi al meglio per le prove ma allo stesso tempo concedendomi momenti per scaricare la tensione. Le prove in sé sono state un'occasione per sedere un'ultima volta tra i banchi di scuola con i compagni e gli amici che mi hanno accompagnato in questi cinque anni e dare un ultimo saluto al Liceo.

Ora cosa farà?

Ora affronterò un percorso completamente nuovo, quello dell'università, che mi darà la possibilità di affinare e mettere nuovamente alla prova le mie capacità.