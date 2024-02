Alex, esempio di senso civico durante l'alluvione: il giovane volontario dei Romiti accolto da Alea

Il coordinatore del Comitato di Quartiere Romiti, Stefano Valmori, ha fatto visita alla sede di Alea Ambiente, società in house providing per la gestione dei rifiuti di 13 Comuni del bacino forlivese, insieme ad Alex Abiuso, il giovane volontario che da tempo si è attivato per contribuire al decoro del quartiere. Ad accoglierli, la presidente di Alea Ambiente Simona Buda e il direttore generale, Gianluca Tapparini. "Dopo l’incontro sul centro storico siamo contenti di aver potuto ospitare il Comitato di Quartiere Romiti, con il quale abbiamo un dialogo continuo anche grazie ad Alex, che persino durante l’emergenza alluvione si è impegnato per la pulizia del proprio quartiere: un vero esempio di senso civico, al quale ogni cittadino dovrebbe ispirarsi nel voler rendere più vivibile la propria città", le parole di Buda.