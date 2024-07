Alice, il cammino al Classico si chiude con la lode: "Studiare è per noi stessi, per render migliore il sistema"

Cinque anni al Liceo Classico conclusi con la lode. "Mi hanno insegnato che dobbiamo essere molto coraggiosi e studiare non per compiacere qualcuno o per un buon voto ma per noi stessi, per difenderci, per cambiare il sistema, per renderlo migliore": a parlare è la 18enne Alice Maltoni, "che a 5 anni e mezzo chiese ai suoi genitori di poter andare prima a scuola perché era un mio grande desiderio imparare cose nuove e non accontentarmi".

"Sono molto sognatrice, provo a dare il cuore e l'anima a tutte le cose che faccio e alle persone che incontro piena di speranza, sono convinta che ognuno di noi deve fare il possibile per lasciare un segno di sé ovunque passa in modo tale che le persone si ricordino di te - continua -. Anche se da piccola non amavo il paragone ora credo di somigliare molto alla Alice nel paese delle Meraviglie: curiosa, che pensa valga la pena farsi grandi domande altrimenti il mondo che senso avrebbe. Suono la chitarra, amo scrivere e i paesaggi che ti fanno riflettere e come mi disse un prof alla fine della scuola vado a caccia degli angoli "senza senso dell'universo".

Alice, si aspettava di diplomarsi con la lode?

"In verità era solo un sogno molto timido a cui pensavo, volevo dare il meglio perché questa potesse essere un'esperienza da ricordare con nostalgia, questa scuola mi ha reso davvero orgogliosa di me e vedere quel 100 e lode stampato sulla tabella mi ha commosso perché ora so che ho lasciato il mio nome sulla mia scuola e sarà impossibile dimenticarla".

Che idea si è fatta della maturità?

"Ho sentito spesso moltissimi amici parlare della maturità in modo negativo e stressante, solo un bivio da cui si è ammessi o respinti ma con piena sincerità la maturità è per me stato un ricordo felice: tutti assieme davanti alle aule per iniziare gli scritti, i tuoi insegnanti che ti sorridono per darti coraggio perché vogliono che tu dia il massimo e che dimostri cosa hai capito in questi cinque anni del mondo e delle persone. Il nostro professor di motoria ci disse che il suo augurio sarebbe stato diverso: "divertitevi". Sono così grata per quanto ho racchiuso in me in questi anni che volevo che il mio orale potesse essere il mio ringraziamento per tutte le cose belle vissute. Ed è stato speciale, come lo sognavo da tanto: alzarsi, dare la mano a tutti gli insegnanti e vederli sorridere perché adesso ti possono guardare spiccare il volo".

Torniamo indietro di 5 anni. Come mai ha scelto il liceo classico ed in particolare l'indirizzo Scienze Umane?

"Francamente mi commuovo un po' a fare un balzo nel tempo e a tornare a quel lontano giorno di 5 anni fa dove ho iniziato il mio viaggio nel liceo delle Scienze Umane. Ricordo che l'insegnante di educazione fisica ci scrisse alla lavagna il numero di giorni e momenti che avremmo trascorso assieme assicurandoci che saremmo cambiati, ne saremmo usciti più grandi di quando avevamo iniziato e aveva ragione. Ho scelto il liceo delle Scienze Umane supportata dalla mia famiglia, come rispondevo allora, per capirmi meglio, per scoprire qualcosa di più su me stessa. Più di ogni altra cosa questo è un liceo fatto di umanità e di esseri umani: si parla sempre di emozioni, di quanto valore ha la disabilità, di imperfezioni e di quanto la parola "normale" sia relativa. Studiare queste discipline ti fa accorgere che siamo così imperfetti da essere belli, mi ha insegnato la bellezza questa scuola".

Come è stato il suo percorso?

"Il mio è stato davvero un viaggio che rifarei un altro miliardo di volte tutto da capo, ciò che sono ora lo devo alle persone che mi hanno accompagnato in questa scuola, alle amicizie che ho trovato, agli insegnanti ogni giorno con il loro appello. Ho riempito davvero il mio "zaino" strada facendo. Ungaretti dice nei Fiumi che nelle acque della Senna si è "rimescolato e conosciuto " ecco credo questa sia la parola esatta per il mio percorso: mi sono guardata dentro per chi sono e cosa volevo essere e ho scoperto lati di me che non sapevo di avere. Le risate, le riflessioni, i dibattiti, le grandi domande mi hanno fatto godere la strada e crescere insegnandomi che quando crei un legame con qualcuno nemmeno la pandemia può allontanarti o vincere e lo abbiamo dimostrato con le lezioni a distanza . Per me questa scuola è stata una seconda casa e mi ha resa completa".

L'insegnamento più importante che ha ricevuto?

"Quello che ho imparato è che in un mondo in cui tutto va di fretta e l'imperfezione è bandita c'è bisogno di noi giovani che dalle cose più brutte tiriamo fuori il bene e lo concretizziamo. Mi hanno insegnato che dobbiamo essere molto coraggiosi e studiare, non per compiacere qualcuno o per un buon voto, ma per noi stessi, per difenderci, per cambiare il sistema, per renderlo migliore. Tutte le cose belle accadono perché qualcuno ci ha sognato sopra e ringrazio la mia scuola e i miei insegnanti perché hanno creduto in me, come mi disse un professore: "un insegnante deve trovare nei suoi studenti le ragioni del suo lavoro e i suoi desideri". Eora posso varcare la soglia commossa e fiera che ho vissuto un sogno che adesso, grazie a loro, avrò cura diventi realtà".

Come sfrutterà nel futuro le conoscenze acquisite?

"Il mio desiderio adesso è di fare tesoro di tutto quello che ho imparato e farne qualcosa di buono, di speciale perché sbocci in futuro. Tutti gli allenamenti insieme e le lezioni passate a parlare di futuro hanno fatto crescere in me la convinzione che voglio essere un insegnante un giorno. Un compito tanto sottovalutato oggi ma così importante: in quell'ora di lezione un docente deve fare in modo che quel tempo trascorso valga almeno quanto la vita di chi la sta ascoltando, deve essere emozionante perché per 365 giorni ogni mattina si ritornerà in quell'aula e, sì, dovrà valerne la pena. Studierò Lettere Moderne a Bologna perché penso che potrebbe rendermi felice, voglio restituire tutto ciò che ho imparato in questi anni dai miei insegnanti e somigliargli un giorno per cambiare la vita di qualcuno come loro hanno fatto con la mia".