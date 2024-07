Alice, liceale racconta il suo 100 al Classico: "Cinque anni fondamentali per la mia crescita"

Alice Marisi ha concluso il ciclo di studi al Liceo Classico 'Morgagni' con il massimo di voti. "Mi ritengo una persona determinata, ambiziosa e con tante passioni, in primis sicuramente lo sport (è nipote di Adolfo Marisi, storico cestista ed allenatore, e figlia dell'ex giocatore Riccardo, ndr), e che cerca di raggiungere il massimo nelle cose che fa con impegno e sacrifici".

Perchè ha scelto l'indirizzo Linguistico?

"Ho scelto il Liceo Linguistico perché fin dalle medie sentivo che studiare lingue nuove mi incuriosiva, sentivo che tra le tante materie le lingue erano quelle che mi appassionavano di più e dove i sacrifici che lo studio richiede risultavano meno pesanti".

Come riassume i suoi cinque anni?

"Sicuramente non sono stati 5 anni semplici, ci sono stati molti alti e bassi e fattori esterni, soprattutto la pandemia di Covid-19, che hanno messo a dura prova i rapporti tra noi studenti e con gli insegnanti. Nonostante questo però è innegabile che questi 5 anni sono un ricordo che porterò sempre con me perché sono stati fondamentali per la mia crescita personale".

E la maturità? E’ stata più facile o difficile di quello che immaginava?

"Devo dire che pensavo di affrontare la maturità con molta più agitazione e avevo paura di non riuscire a dare il massimo proprio per questo motivo, ma alla fine credo di essere riuscita a dosare bene questo aspetto e di essermela vissuta al massimo delle mie possibilità. Per quanto riguarda la difficoltà dell’esame corrispondeva a quello che mi ero immaginata e ai futuri maturandi vorrei dire di cercare di viversi a pieno l’esperienza, affrontandola con serietà sicuramente ma anche con tanta spensieratezza".

Si aspettava questo bellissimo 100?

"Ho sempre paura di farmi troppe aspettative, ma posso dire che ero consapevole di avere le capacità per raggiungere questo risultato impegnandomi come avevo fatto durante questi anni di Liceo e mi ritengo molto soddisfatta del traguardo raggiunto".

Cosa le lascia il Liceo?

"Ammetto che affrontare il Liceo è stato difficile, ma sicuramente mi ha insegnato a organizzarmi in modo tale da conciliare lo studio e le mie passioni e soprattutto mi ha fatto capire che per raggiungere soddisfazioni personali ci vogliono tanto lavoro e costanza".

Ha qualche rimpianto guardandosi alle spalle?

"Probabilmente alla me di qualche anno fa direi di non aspettarsi troppo da se stessa, di essere un po’ meno dura e di viversi la scuola con più serenità. Ma credo di essere migliorata molto sotto questo punto di vista nell’ultimo anno e di essere riuscita ad affrontare l’esame con il giusto approccio".

E guardando avanti, progetti per il futuro?

"Un’altra conferma che mi ha dato il Liceo Linguistico è quella della mia passione per le lingue che voglio portare avanti anche all’Università. In particolare vorrei iscrivermi al corso di Lingue e Tecnologie per la Comunicazione Interculturale dell’Università di Bologna e cercare in futuro di fare della mia passione una professione".