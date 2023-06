Alimentazione e attività fisica: due incontri per parlare di sane abitudini

Un incontro dedicato alla sensibilizzazione sulla corretta alimentazione in prevenzione di malattie croniche. Si svolgerà mercoledì 14 giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso la Sala del Consiglio in Piazza Antonio Fratti, 2 Forlimpopoli. Promosso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dalla Casa della Comunità di Forlimpopoli, con il patrocinio dell’Amministrazione locale e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio, l’incontro “Il carrello della salute: impariamo a fare la spesa insieme in modo divertente riempiendo il carrello con alimenti gustosi e salutari” prevede la partecipazione di dietisti e assistenti sanitari del dipartimento di Sanità Pubblica che discuteranno sui corretti regimi alimentari e sui concreti benefici che ne derivano.

L’incontro è parte di un ciclo di due appuntamenti sulla promozione della salute organizzati nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025. Il secondo appuntamento “Un passo alla volta” sarà giovedì 15 giugno e sarà incentrato sui benefici dell’attività fisica e le opportunità che i parchi cittadini offrono per fare movimento. L attività proposta sarà condotta da un Istruttore Laureato in Scienze Motorie della UISP in compagnia del gruppo di cammino ”Forlimpopoli Cammina”; Il ritrovo è alle ore 17.00 all’ingresso del Parco Incrocio Via Marconi - Via Camporesi .