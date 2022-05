All'Aeronautica Militare la visita di un "ragazzo classe 1925": l'ex dipendente tra passato e presente

Il secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì ha ricevuto mercoledì una gradita sorpresa. Rino Tassinari, classe 1925, ex dipendente civile dell'allora 2° Gruppo Ocra, ha visitato l'ente in un emozionante incontro tra presente e passato, scoprendo in prima persona come è evoluto l'ente di via Solombrini negli anni. Ad accoglierlo il comandante della base, il tenente colonnello Giorgio Agostini, affiancato per l'occasione da un ex collega di Tassinari, il classe '29 Ezio Montaguti. Durante la visita l'ex dipendente civile ha ripercorso le tappe della sua esperienza iniziata il 17 luglio 1942 all'officina centrale G.R.A. di Forlì come “apprendista aggiustatore meccanico” e terminata il 22 luglio del 1944.

Accompagnato dalla figlia Maria Vittoria e dal genero, ha visitato le officine meccaniche del Reparto, ritrovandole simili nella struttura, ma profondamente cambiate nella missione, apprendendo con entusiasmo i nuovi e sfidanti obiettivi oggi assegnati all’ente, che spaziano dalla riparazione e manutenzione degli automezzi ad alta valenza operativa e dei Gruppi Elettrogeni fino al recupero e restauro di cimeli storici in ottica di valorizzazione del materiale aeronautico (velivoli dismessi, fusoliere, motori) nel quadro delle iniziative per il Centenario dell’Aeronautica Militare e di custodia della memoria.

Particolarmente colpito da tutte le attività che vengono portate avanti dal Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli e dalla maestria del personale militare e civile che opera in sede, Tassinari ha condiviso molti ricordi del suo periodo in servizio durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale elencando con estrema lucidità molti degli autoveicoli e automezzi che venivano riparati nelle officine ed in particolare ha citato l’episodio, occorso dopo l’armistizio del 1943, dove fu “invitato” dai Carabinieri a rientrare al suo luogo di lavoro, il reparto montaggio e smontaggio del Servizio Lavorazioni durante l’occupazione nazista.

Il tenente colonnello Agostini ha sottolineato il piacere e l’onore di incontrare “un tassello della storia dell’Ente che con il suo bagaglio di esperienze e vissuti personali, ha potuto riportare in luce i ricordi di tempi difficili ma allo stesso tempo entusiasmanti” evidenziando come il legame con l’Ente sia duraturo nel tempo e profondamente sentito generando un grande impatto emotivo tra i partecipanti. La visita è terminata con la consegna al signor Tassinari del crest del 2° Gruppo e una foto ricordo.

Nelle foto vari momenti della visita