All'Agenzia delle Entrate un open day dedicato alla dichiarazione precompilata

Il 28 maggio, negli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Forlì, in Corso Mazzini 13, si terrà l’open day dedicato alla dichiarazione precompilata, durante il quale i cittadini potranno inviare in autonomia la propria dichiarazione dei redditi grazie alla presenza di funzionari che forniranno supporto per la compilazione e l’invio online.