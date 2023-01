All'agrario "Ruffilli" la cerimonia dei diplomi: "Inseguite sempre i vostri sogni, vi faranno compagnia"

Sabato si sono svolti due importanti appuntamentiall’Istituto Professionale “Ruffilli”. In prima mattinata, nella sede centrale di via Romanello 6, la firma di una convenzione fra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici, rappresentato dal presidente Roberto Orlandi e l’Istituto “Ruffilli” (con particolare riferimento all’indirizzo “agrario”), rappresentato dalla dirigentescolastica Lorella Zauli. Grazie a questo accordo, i diplomati che vorranno sostenere l’esame di abilitazione per entrare nell’albo degli agrotecnici e intraprendere così la libera professione, vedranno riconosciute le attività di alternanza scuola-lavoro svolte a scuola (quelle che oggi vengono chiamate Pcto) come periodo anticipatorio e parzialmente sostitutivo del tirocinio previsto di 18 mesi, che dunque avrà una durata proporzionalmente ridotta, permettendo un accesso all’Esame di abilitazione - e quindi al mondo del lavoro - in tempi abbreviati. Il presidente ha illustrato dettagliatamente agli studenti del corso agrario le opportunità e gli sbocchi professionali ai quali possono avere accesso e, nello specifico, il valore aggiunto conferito all’indirizzo, che è attivo presso la sede di Roncadello, in via del Canale.

Nella foto la firma sulla convenzione con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici

La cerimonia dei diplomi

Subito dopo la firma della convenzione, nella stessa aula magna, si è poi svolta la cerimonia di consegna dei diplomi dello scorso anno scolastico. Numerosi gli alunni delle sette quinte 2021-22 (di cui una del corso serale) che a luglio hanno coronato il loro corso di studi (Grafico, Servizi per la sanità, Odontotecnico e Commerciale – l’Agrario li seguirà a ruota fra un paio d’anni, quando l’indirizzo, nato nel 2020-21, sarà andato a regime) con l’agognato e sudato diploma. Assenti giustificati coloro che a pochi mesi dall’Esame di Stato hanno già trovato un lavoro. Presenti invece anche alunni che hanno scelto di proseguire gli studi frequentando un corso universitario. Emozione palpabile e visibile da parte di tutti: degli studenti in primis, ma anche dei loro docenti, che hanno personalmente consegnato le pergamene. Un grazie a tutti, come ha ricordato la dirigente scolastica parafrasando le parole di Mario Calabresi: "Inseguite sempre i vostri sogni, perché in ogni caso, vi faranno buona compagnia".