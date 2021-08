All'alt si inchina per nascondere un manganello telescopico: "E' per difesa personale"

Gli agenti si sono accorti che il conducente del veicolo al quale era stato intimato l’alt, mentre rallentava, si era chinato come per nascondere qualcosa

Un romeno di 27 anni, residente a Russi, è stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere nel corso di uno dei posti di controllo predisposti in città da parte delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, nell'ambito dell'attività di prevenzione dei reati predatori voluto dal questore Lucio Aprile. Gli agenti si sono accorti che il conducente del veicolo al quale era stato intimato l’alt, mentre rallentava, si era chinato come per nascondere qualcosa.

Dopo avergli chiesto di documenti relativo alla sua identificazione gli hanno intimato di scendere ed hanno perquisito l’abitacolo, trovando sotto il sedile di guida un manganello telescopico in relazione al quale l’uomo ne ha dichiarato il possesso a scopo di difesa personale contro eventuali aggressioni. Il manganello è stato sequestrato è l’uomo denunciato alla Procura della Repubblica.