All'improvviso diventa aggressiva, scaglia oggetti contro poliziotti e sanitari e prende a calci e pugni l'amica

Una 30enne forlivese è stata denunciata per "resistenza a pubblico ufficiale". Tutto è cominciato dopo che gli amici hanno contatto il 118 riferendo che la donna stava dando in escandescenza nella sua abitazione, diventanto particolarmente aggressiva. All’arrivo degli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, su richiesta del personale del 118, la donna ha iniziato a inveire contro i poliziotti ed i sanitari, scagliando contro di loro diversi oggetti, che in un caso hanno colpito un agente fortunatamente senza procurargli lesioni.

Quindi la trentenne ha aggredito l’amica presente che aveva richiesto i soccorsi, colpendola con calci e pugni. Successivamente la giovane stata trasportata in ospedale per verificare le sue condizioni di salute psicofisica, poiché neanche l’intervento dei poliziotti aveva sortito l’effetto di farla tornare in sé. Dai primi accertamenti pare che lo stato di alterazione fosse conseguente ad assunzione di sostanze stupefacenti.