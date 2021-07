All'istituto comprensivo "Zoli" un nuovo modo di vivere la scuola con attività formative per tutti i gusti

Tanti i docenti coinvolti che saranno impegnati anche in settembre per il prosieguo e il completamento del Piano Scuola Estate 2021

Si è conclusa la prima parte del Piano Scuola Estate attivato dall’IC2 “Irene Ugolini Zoli” alla scuola secondaria di primo grado “M. Palmezzano” e alla scuola primaria “E. De Amicis” di Forlì. Ricca l’offerta formativa: dal corso di sketchup a quello di informatica e poi a quello di rinforzo in matematica, passando da laboratori teatrali in lingua inglese, approfondimenti scientifici e attività ludico-sportive per arrivare nel mondo delle fiabe. Grande l’adesione dei giovani studenti che tutti i giorni dal lunedì al venerdì dal 10 al 30 giugno dalle 8.30 alle 12.30 hanno scelto di restare a scuola vivendo un’esperienza divertente e allo stesso tempo formativa.

Tanti i docenti coinvolti che saranno impegnati anche in settembre per il prosieguo e il completamento del Piano Scuola Estate 2021. È stata una novità per le famiglie e gli studenti quella di vivere l’ambiente scuola in modo diverso: sono stati utilizzati gli spazi verdi all’aperto a disposizione della scuola, il laboratorio di arte e l’aula con i computer. A conclusione delle attività anche una rappresentazione teatrale liberamente ispirata a Tonino l’invisibile di Gianni Rodari. E per tutti gli alunni partecipanti della scuola secondaria una t-shirt coloratissima con un messaggio semplice e chiaro, "Share our Summer".