All’istituto tecnico "Saffi-Alberti" la cerimonia di consegna dei diplomi

Sabato all’Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi dell'anno scolastico 2020/2021. "Questo è un momento molto importante per l’Istituto e per i ragazzi perché segna la fine di un percorso di studi e nello stesso tempo l’inizio di un nuovo anno pieno di aspettative e speranze per tutti", viene spiegato. Introdurrà l’evento l’Assessore Paola Casara e i diplomi verranno consegnati singolarmente per l’indirizzo Tessile, Abbigliamento e Moda dal referente qualità e comunicazione della Dorelan; per l’indirizzo Biotecnologie Ambientali e Sanitarie dal Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Forlì- Cesena, Marco Senni, dal Responsabile del gruppo culturale dell’ordine dei Medici Dott. Omero Giorgi e dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti Alessandro Malossi; per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio dal Presidente del collegio dei Geometri Geom. Paolo Maltoni. Seguirà la consegna anche delle abilitazioni del corso CAD." E’ un momento significativo e importante e soprattutto vuole essere un augurio di un inizio nuovo e sereno per tutti", VIENE RIMARCATO