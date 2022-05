All'istituto tecnico Saffi-Alberti la giornata delle professioni sanitarie

Una giornata speciale attende gli studenti dell’indirizzo “Biotecnologie Sanitarie” dell’Istituto Tecnico “Saffi/Alberti” a conclusione delle attività di orientamento post-diploma dell’anno scolastico in corso. Sabato dalle 8,45 alle 13 si svolgerà, infatti, la prima “Giornata delle Professioni Sanitarie”. Sarà una mattina in cui gli studenti avranno l’opportunità di conoscere le storie e i percorsi di chi, in molti casi proprio ex studenti del “Saffi-Alberti”, è riuscito, dopo il diploma e dopo un successivo periodo di studi o di formazione specialistica, a coronare il proprio sogno in ambito lavorativo. Gli studenti delle classi quinte incontreranno esperti di biotecnologie sanitarie, medici, farmacisti, infermieri, tecnici di radiologia o di laboratorio analisi e potranno confrontarsi con loro riguardo a come è possibile perseguire e realizzare un progetto professionale all’indomani del diploma.