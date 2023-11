All'ospedale il "Muro delle bambole" per finanziare la stanza di accoglienza al pronto soccorso

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l'installazione del "muro delle bambole", simbolo delle donne vittime di violenza, ha visto la partecipazione, presso l’ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì, dei professionisti ospedalieri, per sensibilizzare la comunità su un tema oggi più che mai divenuto urgente. L’iniziativa “ Well fare, rete contro la violenza” prevede anche la possibilità di adottare una bambola attraverso una donazione, per sostenere la realizzazione, in Pronto Soccorso, della stanza di accoglienza delle donne maltrattate e dei loro figli minori. È possibile adottare una bambola chiamando il numero 339 4679912.