All'Ufficio Relazioni con il Pubblico un nuovo servizio per i cittadini: apre lo Sportello Digitale Facile

Apre all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) – Informagiovani lo "Sportello Digitale Facile". "In questo modo si è dato avvio al primo dei 5 punti di facilitazione digitale che il Comune di Forlì aprirà nel territorio, anche in collaborazione con altri soggetti-enti di terzo settore, nell’ambito del progetto Pnrr - misura 1.7.2 Digitale Facile in Emilia Romagna - viene illustrato -. Con l'avvio dello Sportello Digitale Facile, il Comune di Forlì compie un passo significativo nella transizione digitale dei servizi per i cittadini, che vengono resi più semplici e accessibili per tutti, con l’ abbattimento delle barriere tecnologiche e il miglioramento della qualità della vita e dell’interazione con la Pubblica Amministrazione in generale".

Questo servizio è stato istituito per facilitare l'accesso dei cittadini alle pratiche amministrative digitali, migliorando l'efficienza e la trasparenza dei servizi comunali e non solo. Tra gli obiettivi del Progetto Digitale Facile quello di facilitare l’accesso ai servizi online: lo Sportello Digitale Facile è infatti progettato per assistere i cittadini nell'uso delle piattaforme digitali come il portale dei servizi online, l'anagrafe digitale, e altre applicazioni utili. Tra i servizi anche quello di assistenza personalizzata: gli operatori del nuovo sportello forniranno supporto personalizzato, aiutando i cittadini a completare pratiche online, come richieste di certificati, pagamenti elettronici, e accesso ai servizi demografici.

Inoltre il progetto mira a ridurre il divario digitale, offrendo formazione e assistenza anche a chi ha meno familiarità con le tecnologie digitali. Presso il "Punto Digitale Facile" un facilitatore esperto fornisce supporto individuale e personalizzato ai cittadini di ogni età per aiutarli a risolvere problemi specifici, come registrarsi per avere Spid, recuperare Password, cambiare Password, installare l’App IO e altre app utili sullo smartphone, effettuare un pagamento tramite PagoPA, stampare un certificato tramite Anpr, attivare una casella di posta elettronica, creare un Curriculum vitae, installare Mooney Go, inviare segnalazioni tramite Rilfedeur, iscriversi all'Alert System, supportare nella gestione della propria e-mail, prendere appuntamenti (servizi Comunali come Anagrafe, Tributi, passaporto), e richiedere duplicati della tessera sanitaria. C'è inoltre il servizio "Lavoro per Te", un supporto nella registrazione e nella ricerca di una professione.

Lo Sportello Digitale Facile è situato presso l’URP - Informagiovani del Comune di Forlì, in Piazza Saffi 8, ed è operativo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19, e il giovedì dalle 9 alle 13. Per accedere al servizio Digitale Facile i cittadini possono prenotare un appuntamento chiamando il numero 0543712444 o attraverso la Piattaforma Affluences (https://affluences.com/digitale-facile-forli). L’ Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune di Forlì ha ricevuto nel 2023, nella sola sede di Piazza Saffi, 32.249 cittadini, ha risposto a 38676 telefonate ed ha riservato oltre 10.00 appuntamenti con gli Uffici, garantendo un’ apertura settimanale di 44.5 h nel periodo invernale e di 42 ore nel periodo estivo, 6 giorni su sette. In fase di avvio anche gli altri quattro punti di facilitazione digitale diffusi sul territorio, uno presso il Laboratorio Aperto - ex Asilo Santarelli in via Caterina Sforza 45 e altri tre che saranno gestiti, in convenzione con il Comune di Forlì, da quattro enti di Terzo Settore, in partenariato tra loro, individuati a seguito di un percorso di coprogettazione.

Si tratta del Consorzio di Solidarietà Sociale Forlì-Cesena e Winner Mestieri Forlì, in via Dandolo 16 e 18, di Cavarei presso T-Station in via Spadolini 27 e di Open Group. Questi tre punti di facilitazione offriranno servizi anche a target mirati di cittadini, come persone disabili e loro famiglie, giovani presso i centri di aggregazione della città e donne e uomini inseriti in percorsi di inserimento lavorativo. Oltre alla facilitazione digitale individualizzata presso i Punti Digitale Facile si potrà accedere anche all’articolata offerta di corsi di formazione di gruppo su tematiche digitali quali l’uso responsabile e sicuro dei social network, digitale e lavoro, intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni sullo Sportello Digitale Facile, è possibile contattare l'URP del Comune di Forlì al numero 0543/712444 - 0543/712445 dal lunedì al venerdì 8.30-13.00/16.00-19.00 e il sabato 8.30-13.00, o visitare il sito web del Comune di Forlì all'indirizzo www.comune.forli.fc.it