All'Università di Roma una tesi di laurea realizzata col supporto della Fumettoteca di Forlì

Discussa, pochi giorni fa, all'Università degli Studi Roma Tre dal laureando Matteo Conti la Tesi di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, Dipartimento di Scienze della Formazione, col titolo 'Disabilità e Superpoteri. La potenza comunicativa del fumetto', elaborato che ha ricevuto il punteggio massimo, riscontrando il vivo interesse della Commissione. Col supporto gratuito di assistenza esterna da parte della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' l'universitario Conti ha potuto portare a termine l'elaborato finale relativo al suo percorso universitario, Tesi che ha visto come Relatrice la Prof.ssa Amalia Rizzo e Correlatore il Prof.re Fabio Bocci. La tesi di Conti ha affrontato la tematica Disabilità e Fumetto, un binomio possibile, nella ricerca dell’inclusione attraverso la matita. Il fumetto ci aiuta a sognare, a dare corpo concreto alla nostra immaginazione, senza limiti di età, per questi motivi è in grado di diventare esempio di equità sociale, essere un veicolo culturale per una comunità più inclusiva e aperta alla diversità. Nelle 134 pagine della Tesi, Conti presenta il mondo del fumetto e al suo forte interesse per tematiche riguardanti la disabilità in età infantile e adolescenziale . L'elaborato ha fatto emergere quanto la matita sia in grado si esprimere valori quali comunità, integrazione e rispetto per il diverso, messaggi in grado di arrivare con estrema semplicità a più persone. Il corposo testo parla di disabilità in una chiave diversa dal solito, valutandola come caratteristica che si trova nella quotidianità, rapportandola al medium fumettistico come strumento in grado di raccontare la realtà sociale nella ricerca di una prospettiva di 'normalità' e, al tempo stesso, come buona pratica porre domande a problemi complessi. Per informazioni e chiarimenti sul supporto a tesi 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it.

Il proficuo impegno didattico ha visto attivo anche l'emergente fumettista forlivese Jacopo Maltoni che, all'interno del Capitolo 4 'Il fumetto e le storie sociali: costruiamo un fumetto con Jacopo', si è cimentato con destrezza nella realizzazione di un fumetto tratto dalle storie sociali. Un progetto esclusivo, che ha visto creare da zero un fumetto possibile da proporre ad una classe avente al proprio interno un bambino con bisogni speciali, 5 tavole per una breve storia degnamente disegnate da Jacopo. La Fumettoteca Regionale, giunta al suo quarto anno di attività, oltre alle molteplici proposte di eventi e iniziative fumettistiche, ai corsi di fumetto, alle lezioni fumettistiche scolastiche, nel 2022 lo Staff Fumettoteca si è impegnato nel contesto didattico universitario con l'ennesima Tesi di Laurea. Il supporto per il mondo della Nona Arte è possibile grazie alla conoscenza dell'esperto fumettotecario GianLuca Umiliacchi che, con una attività impegnativa, seguendo passo dopo passo tutto l'iter della tesi, dal titolo fino alla bibliografia, ha portato avanti per mesi un lavoro di volontariato, gratuito, senza richieste di alcun pagamento obbligatorio ma, solamente, una copia del volume dell'elaborato da inserire in Archivio. Per tutti i laureandi che possano essere interessati a realizzare una Tesi di Laurea dedicata al mondo della Letteratura Disegnata, la produzione fumettistica, lo Staff Fumettoteca è disponibili a vagliare l'eventualità di attivare gratuitamente, un supporto con assistenza esterna. Un riconoscimento questo che, senza alcun dubbio, riveste una concreta testimonianza di grande valore per la Fumettoteca Regionale e per la stessa città di Forlì.

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' è una realtà che ha ricevuto elogi e pareri positivi anche da parte del Ministero della Cultura e, a buon diritto, visto il notevole operato promosso e realizzato, con le pochissime energie disponibili e il discreto supporto dell'amministrazione locale. Forlì può constatare che l'affermata 'Biblioteca dei Fumetti', grazie alla serietà, professionalità e capacità unica nel loro genere, è un grande valore sociale e culturale che difficilmente altre città italiane sono in grado di possedere. Anche la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine da ben 23 anni supporta gratuitamente, con assistenza esterna, tutti i laureandi che possano essere interessati a realizzare una Tesi di Laurea dedicata alle auto-edizioni, le produzioni fanzinare italiane. Presso la sede fanzinotecaria si trovano le copie delle tesi già seguite, circa una decina, oltre a quelle spontaneamente donate, disponibili alla consultazione, per un totale di oltre 30 documenti cartacei e digitali. Ulteriori chiarimenti legati anche al progetto 'Mappatura Tesi di Laurea Fanzine' si trovano al seguente link: https://www.fanzineitaliane.it/Mappa-tesidilaureafanzine. Grazie alla Rete collaborativa della Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, il mondo giovanile forlivese, e non solo, ha la possibilità di trovare gratuitamente disponibile la sede fumettotecaria, aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, con per aperture su richiesta previo accordo. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/Fumettoteca.