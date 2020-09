Alla Biblioteca Saffi accesso libero con riapertura totale dei servizi

Da lunedì tutti i servizi della Biblioteca Saffi verranno riaperti con il ripristino del consueto orario settimanale. Per motivi di sicurezza sanitaria verranno mantenuti gli accessi contingentati, con l'obbligo della mascherina, l'igienizzazione delle mani per gli utenti e la chiusura giornaliera di un'ora della Biblioteca per la sanificazione degli spazi. In merito alla riapertura totale dei servizi, vengono stabilite alcune modalità organizzative, ai sensi del Dpcm del 7 agosto 2020, per evitare lunghi tempi di attesa e per permettere un deflusso ordinato delle persone, prevedendo comunque la possibilità di accedere alla Biblioteca per la consegna e il ritiro dei libri.

Nello specifico, oltre ai servizi già ripristinati nel mese di agosto, come la consultazione dei Fondi antichi ed il prestito interbibliotecario, saranno riattivati l'accesso alle sale ragazzi, la consultazione e lettura in sala studio con libri propri, la lettura e consultazione di riviste e quotidiani e la consultazione dei cataloghi on line nelle postazioni dedicate. Inoltre, per accedere allo scaffale aperto e consultare le novità editoriali o scegliere libri e dvd, non sarà più necessario prendere un appuntamento. Il nuovo orario settimanale sarà dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19 dal lunedì al venerdì (dalle 13.30 alle 14.30 chiusura per sanificazione), mentre il sabato dalle 8.30 alle 13.

Servizi di prestito

Le prenotazioni e le richieste di prestito verranno gestite con le modalità e i tempi stabiliti prima dell'emergenza sanitaria, principalmente tramite il portale on-line Scoprirete. Nel caso delle prenotazioni (4 per utente), gli utenti riceveranno, mediante il recapito preferenziale rilasciato alla biblioteca, la notifica della disponibilità del documento richiesto e avranno 7 giorni per ritirarlo. Le richieste di prestito (4 per utente), rimarranno a disposizione dell'utente richiedente per 3 giorni dal momento dell'inoltro della richiesta. Le prenotazioni e le richieste di prestito si potranno effettuare anche telefonicamente (0543 712615/2610) e via mail all'indirizzo biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it. Per prenotazioni e richieste di prestito numericamente più consistenti gli utenti potranno inoltrare una mail alla Biblioteca (biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it).

Restituzione prestiti

I libri e i dvd da restituire andranno depositati in appositi contenitori collocati all'interno della Biblioteca (al civico 78). Il personale provvederà alle operazioni di rientro dopo l’opportuna quarantena, stabilita in 4 giorni.

Accesso diretto allo scaffale aperto senza prenotazione

Sarà possibile accedere allo Scaffale aperto senza richiedere un appuntamento ma in modalità contingentata, per un massimo di n. 4 utenti contemporaneamente. Ogni utente avrà a disposizione una fascia di visita di 20 minuti per scegliere di persona libri, dvd o altri materiali e dovrà essere munito di mascherina per tutto il periodo di permanenza, portare con sé il tesserino della biblioteca per utilizzare il servizio di autoprestito, mantenere la distanza di sicurezza (1,5 m) e igienizzarsi obbligatoriamente le mani prima di toccare i documenti con apposito gel posto all'ingresso della sala.

Riapertura Emeroteca

Sarà possibile accedere all'area Emeroteca al primo piano della Biblioteca per la lettura di riviste e quotidiani tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 (il sabato fino alle 13.00). I posti disponibili sono 4, pertanto gli ingressi saranno contingentati e regolati, considerando una durata della permanenza di max. 30 minuti per ciascun utente. Sarà fatto obbligo agli utenti di igienizzarsi le mani prima di consultare riviste e quotidiani e di adottare ogni misura atta a ridurre al minimo il rischio di contaminazione dei materiali e delle postazioni.

La consultazione di quotidiani storici e di numeri pregressi sarà gestita dall'operatore al momento della richiesta dell'utente e con le opportune modalità e i tempi necessari. All'ingresso in biblioteca, oltre a indossare la mascherina, bisognerà segnalare il proprio nominativo agli operatori. Si fa presente che dopo la consultazione di quotidiani e riviste non è prevista la quarantena, dal momento che gli utenti debbono igienizzarsi le mani prima della fruizione dei suddetti materiali.

Riapertura Sala studio nella sala prestito

Sarà di nuovo possibile accedere alla sala a scaffale aperto anche per studiare su libri propri. I posti disponibili sono 8 (più 4 nel pomeriggio) e potranno essere occupati fino ad esaurimento, senza bisogno di prenotazione. Il servizio prevede due turni giornalieri: uno mattutino dalle 8.30 alle 13.30 e uno pomeridiano dalle 14.30 alle 19.00. La sala andrà liberata dalle 13.30 alle 14.30 per permettere l’igienizzazione degli ambienti tra i due turni. All'ingresso in biblioteca, oltre a indossare la mascherina. Prima di accedere, bisognerà segnalare il proprio nominativo agli operatori all'ingresso. Non sarà possibile studiare in spazi diversi da quelli individuati al primo piano della Biblioteca, studiare in gruppo e circolare liberamente in locali diversi da quelli individuati.

Riapertura sala ragazzi

I piccoli e i giovani lettori potranno accedere nuovamente alle sale ragazzi. Anche in questo caso gli ingressi saranno contingentati e regolati dagli operatori della biblioteca. La permanenza nelle sale è consentita solo per il tempo necessario alla scelta dei libri e non per la lettura. Sono disponibili n. 3 posti per la consultazione e le ricerche. Sarà obbligatorio indossare la mascherina (dai 6 anni in su) e igienizzarsi le mani con apposito gel posto all'ingresso delle sale, prima di toccare i documenti.

Riapertura postazioni per ricerche bibliografiche

Per le ricerche nel catalogo on-line della Biblioteca, gli utenti potranno usufruire nuovamente delle 2 postazioni collocate all'ingresso e al primo piano. Gli operatori potranno fornire assistenza per ricerche di base e comunque in numero limitato, per non creare assembramenti al reference ed evitare soste prolungate degli utenti negli spazi della Biblioteca. A tal fine, si invitano gli utenti a consultare previamente da casa o tramite i dispositivi mobili personali il catalogo on-line Scoprirete. Per ricerche numericamente consistenti o più complesse, sarà preferibile inviare una mail alla Biblioteca (biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it) o concordare telefonicamente un appuntamento. Saranno mantenuti i servizi avviati in modalità digitale. Restano a disposizione degli utenti tutti i servizi fruibili on-line da Scoprirete, da cui si può accedere al download di e-book, all'ascolto di audiolibri o alla lettura di quotidiani e riviste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Biblioteche decentrate

Le Biblioteche decentrate Biblioteca Magica (San Martino in Strada Forlì), Biblioteca Harris (Parco della Resistenza Forlì), Biblioteca Alberti (Quartiere Cava Forlì), Biblioteca Natura Rerum (Foro Boario Forlì), sono state riaperte dal 1 settembre e gestiranno i servizi con ingressi contingentati e nel rispetto delle misure di sicurezza.