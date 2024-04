Alla Cava un pomeriggio green per ripulire i parchi e le vie del quartiere

E' stato un sabato pomeriggio green quello vissuto da un numeroso gruppo di volontari del quartiere Cava-Villanova, che hanno dato vita ad una giornata ecologica ambientale di raccolta rifiuti per le strade del quartiere. L’organizzazione è partita dalle Guardie ecologiche volontarie che con il comitato di quartiere ha preparato una mappatura del territorio ad ampio raggio da via Sillaro, via Tevere, a via Tavolicci, i parchi Bertozzi, Lugaresi, Sicurezza Stradale, viale Bologna e via Falterona.

Dopo aver ricevuto un kit di pulizia, fornito da Alea consistente in guanti, pinze e sacchetti i volontari divisi in quattro gruppi hanno ripulito cosi, camminando per le varie strade, un ampio territorio raccogliendo una quantità notevole di plastica, carta, vetro, e materiale vario indifferenziato. I rifiuti differenziati sono stati messi nei contenitori dedicati, il vetro nelle apposite campane e il secco indifferenziato è stato ritirato dagli operatori di Alea.

"E' stata una grande azione di pulizia territoriale con valenza di sensibilizzazione alla cittadinanza, educativa, e dimostrativa per far capire con questi interventi quanto sia importante il rispetto dell’ambiente, del territorio, comportandoci con responsabilità, difendendo l’ambiente, e smetterla con il gettare in terra di tutto, scontrini, gratta e vinci, plastiche, mozziconi di sigaretti, pacchetti, fazzoletti - spiega Maurizio Naldi, , volontario dei “Gilet Gialli ambientali" e membro del Comitato Territoriale dei Quartieri 2 -. Altre azioni come questa verranno fatte ancora. Le guardie ecologiche hanno effettuato durante il percorso diversi controlli a sacchetti di rifiuti abbandonati. E’ stato presente “Chicchiamo” il coffee truck di Cavarei, impresa sociale, con merende e i prodotti della linea Insolite Essenze.