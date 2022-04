Alla Conferenza nazionale di Confedilizia il racconto del progetto "Cambia Vita"

Ai lavori della Conferenza organizzativa nazionale di Confedilizia, svoltasi sabato, tra gli interventi vi è stato anche quello dell’Associazione di Forlì-Cesena, guidata da quasi trentacinque anni dal presidente Carlo Caselli. A Roma, nella suggestiva cornice del Grand Hotel Parco dei Principi, davanti ai numerosi delegati provenienti da tutta Italia, ha relazionato Vincenzo Bongiorno, segretario provinciale di Confedilizia, che ha illustrato scopo, sviluppo e primi risultati del Progetto “Cambia Vita”, ideato a partire dal dicembre 2019 dal Comune di Rocca San Casciano assieme a Confedilizia Forlì-Cesena e all’Associazione culturale Tradizioni Acquacheta.

Inoltre il progetto ha ricevuto finora il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Confartigianato Forlì, Confedilizia Forlì-Cesena, e di alcune realtà imprenditoriali rocchigiane: Gruppo Ginestri, Fabbri Boutiques, Conad City Rocca. “Ben volentieri - ha spiegato Bongiorno - stiamo mettendo energie in “Cambia Vita”, che ha il chiaro scopo di affrontare il tema, certamente di non facile soluzione, dello spopolamento di Comuni montani, come Rocca San Casciano appunto, da un punto di vista positivo, propositivo. Il grande merito del Progetto è quello di non essersi fermato ad un’elaborazione teorica, bensì di avere avviato un percorso concreto per chi voglia valutare di trasferirsi a Rocca San Casciano, guardando con fiducia al futuro”.

Bongiorno ha inoltre ricordato che "con il progetto si è avviato a Rocca anche un percorso positivo che sta portando nuovo interesse su un notevole patrimonio immobiliare vuoto ed inutilizzato da anni, nell’ottica di un recupero e riutilizzo”. Il segretario provinciale di Confedilizia ha poi ricordato i concreti risultati registrati dall’anagrafe del paese nell’anno 2021: “Vi è stato un saldo positivo di 24 persone residenti. Un segno più che a Rocca non si registrava da quindici anni, e in doppia cifra da oltre vent’anni. Con il sostegno del nostro presidente provinciale Caselli, del Vicario Stefano Senzani e di tutta la dirigenza di Confedilizia Forlì-Cesena, continueremo compatti ad impegnarci in questo Progetto, per consolidare quanto di buono si sta facendo".

Per quanto finora realizzato, grande è stato l’apprezzamento anche dai vertici nazionali di Confedilizia, in primis del presidente Giorgio Spaziani Testa, che il 26 giugno 2021 è intervenuto di persona ad un convegno a Rocca, indicando l’importanza di valorizzare la qualità della vita nei borghi italiani. La delegazione di Forlì-Cesena, ha poi desiderato ricordare con sentimenti di sincera gratitudine, i compianti Arnaldo Foschi e Marco Cobianchi, recentemente scomparsi e a cui l’Assemblea dei delegati ha tributato un caloroso applauso.