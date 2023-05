Alla Fabbrica delle Candele la grande festa della creatività giovanile: "Abbiamo visto la voglia di mettersi in gioco"

Una festa piena di entusiasmo che ha visto il suo culmine nel momento in cui i partecipanti hanno acceso le loro lampadine, simbolo del potere illuminante della creatività. Sala gremita in Piazzetta Conserva Corbizzi, dove ha preso vita “La creatività accende il futuro. Azioni, progetti, visioni per valorizzare i talenti e le idee dei giovani”, l’evento promosso da Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì e Fabbrica delle Candele, con la regia organizzativa e creativa dell’agenzia Menabò Group.

L’evento, che ha coinvolto la rete di enti e associazioni che a Forlì si occupano di giovani, ha avuto come filo conduttore proprio la creatività, non solo come forma d’arte ma come scintilla per accendere nuove idee, chiave per aprire nuove strade di vita e di lavoro, capacità di adattarsi ai cambiamenti. Sul palco, dopo un primo momento di talk show tra l’assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, Paola Casara, e la giornalista televisiva Simona Branchetti, che ha condotto la serata, sono saliti alcuni dei mentori della Fabbrica: Francesca Fantini, insegnante, progettista sociale e attrice; Cesare Pomarici, insegnante, autore e coordinatore Yepp Forli?; Beatrice Buffadini, attrice, tra i soci fondatori dell’associazione culturale Orto del Brogliaccio e Luca Pagliari, storyteller, giornalista e documentarista.

A prendere la parola per portare il pubblico ancora più nel vivo dell’universo dei giovani sono stati poi Alessandra Bruni, illustratrice di livello internazionale, tatuatrice e modella; Andrea Nuzzo, coordinatore del progetto Unfluencer, CEO e co-fondatore di Billover 3.0 e i protagonisti del progetto hub@fo. Lo sketchnoter Alessandro Bonaccorsi ha realizzato live delle mappe visive con i concetti chiave dell’evento. L’appuntamento si è poi concluso con l’aperitivo e la musica live dei Flower Meadow.

Le parole dell’assessora Casara riassumono il fulcro dell’intero progetto: “Alla Fabbrica delle Candele abbiamo toccato con mano la dinamicità dei giovani e la loro voglia di mettersi in gioco. Il nostro compito come amministratori è fornire loro il carburante giusto, come spazi e risorse, perché possano dare corpo al futuro. Forlì oggi è una città universitaria attrattiva per i giovani anche da fuori regione, faremo il massimo perché trovino le opportunità per restare”.