Alla Festa Artusiana 2021 non poteva mancare il Premio Marietta

Anche quest’anno, per la 25esima edizione della Festa Artusiana, uno degli appuntamenti più attesi del primo week end sarà quello col Premio Marietta, ovvero con il riconoscimento che viene attribuito al dilettante/appassionato di cucina che realizzerà la miglior ricetta originale di un primo piatto. La ricetta deve contenere riferimenti alla cucina domestica regionale, alla filosofia e all'opera di Pellegrino Artusi, tanto negli ingredienti quanto nella tecnica di preparazione e di presentazione. In questo modo Forlimpopoli e la Festa Artusiana intendono rendere omaggio a tutte le Mariette di oggi, naturalmente senza distinzioni di sesso, cioè a tutti quei personaggi che, nella cerchia privatissima della loro vita e dei loro affetti, esercitano con amore e abilità "la scienza in cucina e l'arte di mangiar_bene" come faceva Marietta Sabatini al servizio dello stesso Artusi.

FESTA ARTUSIANA 2021, tutte le informazioni: date e orari



La giuria del Premio selezionerà da 3 a 5 ricette finaliste, che dovranno essere preparate per 5 persone nella mattinata di domenica 1 agosto. La giuria eleggerà quindi il vincitore al quale andrà un premiò di valore pari a 1.000 euro (corrisposto con 10 carte prepagate Conad) mentre a tutti i finalisti verranno consegnati 5 chili di pasta. Sia il primo premio che quello riservato ai finalisti è offerto dal Conad Giardino di Forlimpopoli.



Il bando è disponibile all’indirizzo: https://www.festartusiana.it/wp-content/uploads/2021/06/Bando-Premio-Marietta-Festa-Artusiana-2021.pdf; la domanda di partecipazione a: https://www.festartusiana.it/wp-content/uploads/2021/06/Domanda-di-partecipazione-Premio-Marietta-F.A.2021.pdf



Tutti i partecipanti dovranno poi inviare il loro elaborato (massimo 2 ricette) a: Comune di Forlimpopoli - Festa Artusiana - Premio Marietta 2021 - Piazza Fratti, 2 - 47034 Forlimpopoli (FC). La domanda di partecipazione e la ricetta devono essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate via e.mail in formato pdf a protocollo@comune.forlimpopollfc.it entro e non oltre lunedì 19 luglio alle 13.