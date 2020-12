Alla Fumettoteca Alessandro Callegati arriva il "Natale Fumettoso"

La Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”, unica realtà in Emilia Romagna, celebra anche quest’anno l’arrivo del Natale con il suo “Natale Fumettoso”. In occasione di questa edizione targata 2020, la Fumettoteca propone sul sito ufficiale, da sabato 25 dicembre e fino alla fine del mese, una mostra online dedicata alla rappresentazione del Natale declinata nel linguaggio dei fumetti. Dai grandi classici intramontabili fino a insospettabili sorprese, il Natale è sempre stato fonte d'ispirazione per le storie a fumetti, rivolte soprattutto ai più giovani ma non solo. La "Biblioteca dei Fumetti" di Forlì metterà a disposizione una selezione delle più significative e interessanti trasposizione a fumetti, con lo scopo di celebrare insieme e di veicolare un messaggio di condivisione e vicinanza.

Giunta al suo decimo anniversario e forte del successo delle precedenti edizioni, la Fumettoteca di Forlì, guidata dall'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi e dallo Staff Fumettoteca, offre con la sua mostra l'opportunità di esplorare e far scoprire al pubblico le produzioni fumettistiche nazionali e non solo, le reinterpretazioni della figura di Babbo Natale, la slitta con le renne, lo scambio di regali e tutto ciò che ruota attorno alla festa più attesa dell’anno. La mostra, in ottemperanza con le vigenti norme igienico-sanitarie, sarà disponibile online e potrà essere vista comodamente dal divano di casa, fino alla fine del mese.

Ormai al termine del fittissimo calendario di eventi targati 2020, la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" promuove una serie di percorsi espositivi consultabili online dedicati al mondo del fumetto, anche grazie ai numerosi documenti fumettistici di cui dispone. Con l'immancabile supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione culturale 4 Live, l'unica Fumettoteca in Emilia Romagna, sempre più attiva e dinamica a livello culturale e sociale, mette la "Biblioteca dei fumetti" a disposizione di tutti.