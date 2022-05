Alla Loggia della Beccheria un ristorante estivo dedicato alla tradizione artusiana: aperto il bando

La Loggia della Beccheria si prepara ad ospitare anche nell’estate 2022 un locale destinato alla ristorazione: in attesa di avviare la riqualificazione dell’intera loggia, ancora per quest’anno il Comune di Forlimpopoli ha lanciato il bando per la concessione temporanea di questo caratteristico spazio e dell’area prospiciente (circa 190 metri quadrato in piazza Pompilio), in linea con il percorso partecipativo di rigenerazione urbana ‘Troviamo insieme la ricetta giusta per il territorio’.

"La valorizzazione della Loggia della Beccheria, che in passato ha ospitato anche gli uffici della Polizia Municipale - ricorda il sindaco Milena Garavini - ha l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico in linea con il progetto di Città Artusiana che l’Amministrazione porta avanti da tempo, nel quadro della “strategia di rigenerazione urbana asse nord-sud della qualità e del gusto” cofinanziata dalla Regione Emilia – Romagna".

Per questo ai candidati si chiede di delineare una proposta di ristorazione che punti sull’enogastronomia locale, nel rispetto della qualità e della tradizione artusiana, per l’utilizzo di prodotti genuini, prevalentemente locali e preferibilmente a Km 0, nonché per l’accuratezza della presentazione. Inoltre, l’offerta enogastronomica dovrà essere integrata dall’organizzazione di piccoli eventi culturali e di intrattenimento. La durata della concessione andrà dal momento dell’aggiudicazione – indicativamente entro il mese di maggio – fino al 31 agosto.

L’assegnazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui la qualità dell’offerta tecnica avrà il peso più consistente (fino a 70 punti), mentre per la parte economica il punteggio massimo sarà di 30 punti. Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 19 maggio. Il bando può essere consultato collegandosi al sito del Comune (https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1962).