Alla media "Marco Palmezzano" la prima festa dei diplomi

Alla media "Marco Palmezzano" di Forlì si e’ svolta la prima festa dei diplomi per gli alunni che hanno concluso il percorso delle medie nell'anno scolastico 2022-23. Altissima l'affluenza degli ex studenti, felici ed emozionati di varcare di nuovo la soglia di quella scuola che per tre anni li ha formarti. E ancora una volta ad accoglierli la dirigente scolastica Annalisa Fiorini e i loro ex docenti con gli occhi lucidi nel riabbracciarli. Coloro che a giugno avevano conseguito la votazione di 10 e lode si sono visti conferire un riconoscimento al merito. Dopo la consegna dei tocchi e del diploma, un'ultima foto di classe e poi festa insieme come ai vecchi tempi. A contribuire alla riuscita della cerimonia tanti genitori e alunni delle attuali classi terze, a testimonianza del clima di coesione e continuità che unisce vecchie e nuove generazioni di studenti. La festa è stata sostenuta da La sosta, Giunti Panettieri in Forlì, Centro Didattico Romagnolo, Cooperativa Paolo Babini con Piada 52.