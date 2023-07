Alla scoperta della Dieta Mediterranea: un Summer Camp per i liceali dello Scientifico in Cilento

Dal 18 al 23 giugno, la classe 1°Tred, il corso quadriennale per la transizione ecologica e digitale del Liceo Scientifico di Forlì, ha preso parte ad un "Summer Camp" a Pollica, in Cilento, dedicato alla Dieta Mediterranea. Il progetto ha coinvolto per una settimana studenti e docenti provenienti da tutta Italia in attività di sperimentazione e ricerca alla scoperta di risorse e mestieri legate alla produzione e alla trasformazione di materie prime d’eccellenza, in un esempio virtuoso di economia circolare rispettosa dell’ambiente e delle persone.

La visita ad un frantoio e a uno stabilimento artigianale di prodotti ittici (primo presidio Slow Food della Campania) sono solo alcune delle attività a cui i ragazzi hanno partecipato per poi elaborare progetti di promozione e valorizzazione di uno stile di vita sano e sostenibile. L’esperienza, che si è svolta nella suggestiva cornice del Parco Nazionale del Cilento e dei Parchi Archeologici di Elea-Velia, è stata arricchita dalla degustazione di prodotti locali, a chilometro zero, di cui i ragazzi hanno seguito tutto l’iter produttivo.

Il Summer Camp rientra tra le attività istituzionali del Liceo Tred, che si propone di promuovere metodi di apprendimento coinvolgenti e interattivi, con una particolare attenzione per i temi legati alla tutela dell’ambiente e alle risorse.