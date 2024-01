Alla scoperta della realtà educativa: il polo d'infanzia paritario "Suore Francescane" apre le porte alle famiglie

Il Polo d'Infanzia Paritario "Suore Francescane" organizza un open day per i genitori di bimbi nati nel 2021 - 2022. L'appuntamento si terrà sabato dalle 10 alle 11.30 (ingresso da via Achille Cantoni, 52): maestre e le educatrici per l'occasione accoglieranno le famiglie in una mattina di giochi negli spazi interni ed esterni della scuola. La realtà educativa coglierà l'occasione per dialogare sul tipo di esperienza scolastica che offre nel centro della città di Forlì dal lontano 1885, con immutato interesse per la crescita globale e armoniosa di tutti i bambini. "L'educazione all' aperto, la cucina interna con ingredienti locali e biologici e l'impegno per la tutela del Creato, attraverso esperienze di crescita significative, contraddistinguono la proposta educativa, come anche l'attenzione allo sviluppo psico-motorio ed espressivo dei propri alunni - viene sottolineato -. L’accoglienza rispecchia l’anima Francescana della scuola".