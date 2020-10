"Alla scoperta di Meldola": un libro in dono agli ospiti dell'Irst

Conoscere Meldola attraverso quattro percorsi adatti a tutti, tra storia, natura e cultura. Il progetto editoriale “Alla scoperta di Meldola” realizzato da Luciano Ravaglioli, Mariagiulia Petrini e Aurora Bombacci, Gruppo Entomologico Naturalistico Meldolese (Genm) e Comune di Meldola – l’allora giunta era condotta dal Sindaco Corrado Ghetti mentre assessore alle Attività produttive e turismo era Flavio Dell’Amore – nasceva con l’intenzione di valorizzare le bellezze e le potenziali attrazioni turistiche del paese bidentino.

Un’esigenza sempre viva, sentita anche da chi – in molti casi proveniente da fuori Romagna o Regione –si trova a Meldola per esigenze di salute, per fruire dell’Istituto Tumori della Romagna (Irst). Per questo gli autori – in primis Luciano Ravaglioli – e l’attuale Amministrazione, in particolare il Sindaco, Roberto Cavallucci e l’assessora con delega al Turismo, Simona Zuccherelli, hanno deciso di farne dono a Irst.

Quasi un migliaio le copie del volume, accompagnato da mappe dei quattro percorsi proposti sia dentro Meldola sia nel territorio circostante, che saranno a disposizione degli utenti dell’Irst e, come dono di benvenuto, degli ospiti della Casa Accoglienza San Giuseppe – Antonio Branca. "Non possiamo che ringraziare il Comune per questo dono, interessante e utile, non solo per le tante persone che vengono da fuori Regione e che in questo modo hanno l’opportunità di approfondire la storia di Meldola e del suo territorio", ha detto il direttore generale dellìIrst, Giorgio Martelli alla consegna dei libri.